Kay Greidanus: Nieuwe Buren allesbehalve braaf

Bij Nieuwe Buren is het gebruikelijk dat voor de rollen van echtparen acteurskoppels worden gecast die in het dagelijks leven ook samenwonen. Kay en Sarah, die elkaar leerden kennen op de toneelschool in Maastricht, vonden het voor de verandering wel leuk om de werkdagen samen door te brengen. Kay: „Normaal zijn onze schema’s natuurlijk heel anders, werkt de een tot ’s avonds laat en gaat de ander ’s ochtends al weg. En we mochten waanzinnig toffe scènes spelen samen.”

Sarah: „We hadden echt mazzel met onze verhaallijn, het was heel tof om te spelen. We konden de Kay en Sarah uitschakelen en echt als collega’s op de set staan. Ik vond het fijn met Kay als tegenspeler, je hoeft niet meer op zoek naar het vertrouwen in elkaar.”

Heftige scènes

Kay vond het moeilijkst om met zijn geliefde de echt heftige scènes te spelen. „Als je ruzie staat te maken met je vriendin, wat in het echte leven ook je vriendin is, vond ik wel lastig.” Sarah: „Ik wil alles echt, dat hij me vastgrijpt en tegen de muur gooit. In het begin moesten we zoeken naar die vorm, maar dat is goed gelukt.”

Sarah, de winnares van Wie is de Mol? denkt dat het goed werkt dat échte koppels de stellen spelen. „Dat is het concept van de serie. Het blijft zo mysterieus. Mensen zullen altijd kijken met de vraag ’wat is echt en wat is niet echt?’ Dat vind ik de charme van de serie.” Sarah en Kay hebben dan ook geen moment getwijfeld toen ze werden gevraagd voor de hitserie. Sarah: „Het is een onwijze uitdaging voor ons allebei om dit samen te doen. We hebben überhaupt nog nooit samen gespeeld, dus dit was de uitgelezen kans.”

Hoogzwanger

Kay speelt in het vierde seizoen, vanaf vrijdag te zien op Videoland, de rol van Kik van Velzen. „Een ambitieuze gast die in finance zit en op de Zuidas werkt. Hij verwacht een grote promotie en is wat traditioneel, hij ziet zichzelf als kostwinner en koopt voor zijn gezin een grote villa en auto.” Sarah zegt over haar rol van de hoogzwangere Sophie: „Ze is gestopt met werken omdat ze in verwachting is. Maar er gaat wat mis met de promotie. En thuiszitten is voor Sophie ook niet ideaal, dus er ontstaan wat fricties.”

Sarah heeft de tien afleveringen met een groot deel van de cast en crew al gezien in de bioscoop. „Ik heb tien uur lang met grote ogen gekeken. Het ziet er veelbelovend uit. We zijn hartstikke trots.” Kay gaat vanaf vrijdag bingewatchen op Videoland. „Ik kan niet wachten het helemaal te zien.”

Sexy thriller

Sarah omschrijft Nieuwe Buren met de woorden sexy thriller, drama en mysterieus. Kay: „Het is heel gedurfd. Het is in Nederland vaak een beetje braaf. Nieuwe Buren is allesbehalve braaf. Super uitdagend en soms zelfs absurdistisch. En er zit humor in. Dat alles samen, dat vind ik tof.”

Kay is net terug van vijf weken draaien in Zuid-Afrika voor de tiendelige serie Commando’s. Hij gaat nu de opnames in van de NPO-serie Dit zijn wij en het vervolg op de speelfilm Huisvrouwen bestaan niet.