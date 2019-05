Popelende fans wachten al uren op prins Harry

Megafan Arno Tax hoopt presentjes te kunnen overhandigen aan Harry. „Ik heb een hele mooie ballon met ’It’s A Boy’, dat vond ik wel toepasselijk”, zegt Tax voor de camera van het ANP. „En een kaart voor Archie om hem te feliciteren met z’n fantastische ouders.” Het grootste cadeau is een spaarpot in de vorm van een Corgy. „Dat is de favoriete hond van de Queen, de overgrootmoeder van Archie. Dan kan hij sparen, zoals Máxima graag wil.”

Dat prins Harry naar Nederland komt is voor Arno en de andere royaltyfans geweldig. „Ik ben heel erg fan van het koninklijk huis. Natuurlijk van de Queen. Er is maar één Queen en dat is dé Queen zeggen ze bij mijn thuis. Althans mijn partner, want die is Brits.”

De fans krijgen donderdag ook een prinses te zien. Ook prinses Margriet is bij de kick-off van de Invictus Games. Margriet is erevoorzitter van de komende editie van het sportevenement voor militairen en veteranen die blijvend (geestelijk of lichamelijk) letsel hebben opgelopen.

