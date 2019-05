Is dit Sylvie’s nieuwe vlam?

Het Duitse blad stelt dat, ondanks dat Sylvie en Bart pas drie weken uit elkaar zijn, er tussen la Meis en Michael langere tijd wat speelt.

Zo heeft In Touch een aantal screenshots van Instagramfoto’s in handen waarop Michael en Sylvie samen te zien zijn. Zijn tekst hierbij was: „Ze is de ware”, waarop Sylvie zou hebben gereageerd met ’❤’. Daarnaast claimt het blad dat Hellge een kiekje op het sociale medium deelde waarbij hij schreef te dineren met ’zijn love’. Hieronder zou Lilly Becker hebben gereageerd met: „Zorg alsjeblieft goed voor haar.”

Hellge heeft deze naar verluidt een paar luttele uren na het plaatsen alweer verwijderd. Het blad vraagt zich hardop af wat er ’geheim’ moet blijven. Op Instagram volgen de twee elkaar en de link tussen Michael en Sylvie lijkt ook al gevonden, want op een van de vele foto’s die hij deelt op Instagram poseert hij met Lilly Becker.

Eerder liet Sylvie al in een interview met RTL weten dat ze zich afvraagt waarom men haar als een mannenverslindster ziet. Naar eigen zeggen leeft ze als een non en is er maar één belangrijke man in haar leven: Damían.

