Kraamcadeaus voor prins Harry

Koningshuisfan Arno Tax had voor het koninklijk bezoek een spaarpot in de vorm van een hondje, een Welsh corgi. „Een paar jaar geleden heb ik bij het bezoek van Kate aan Rotterdam haar ook een spaarpot kunnen overhandigen. Laten we deze traditie in ere houden”, vertelt Arno, die een Britse partner heeft.

Harry werd bij zijn ontvangst op Sportcampus Zuiderpark ook toegejuicht door studenten van de sportopleiding HALO. De hertog van Sussex is in Den Haag omdat daar over exact een jaar de Invictus Games beginnen. Harry is beschermheer van dit sportevenement.