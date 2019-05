Nog een concurrent van Duncan in lappenmand

„Ik kwam terug uit Europa met een serieuze infectie die kan resulteren in amputatie of zelfs de dood. En dat allemaal van een blaar”, twitterde Kate bij een foto van zichzelf in het ziekenhuis. „Iedereen die ze heeft gedragen weet dat hoge hakken je dood kunnen worden, maar dat heb ik nooit zo letterlijk genomen.”

De 37-jarige zangeres was genoodzaakt haar voorbereidingen op het Eurovisiesongfestival - „de Olympische Spelen van pop” - om te gooien omdat ze bijna een week in het ziekenhuis lag. „De eerste dagen passeerden in een waas van naalden, pijnstillers, Netflix en tranen. Maar toen daalde een vreemd gevoel van kalmte over me neer. Ik gaf het op om alles te willen te controleren. Ik had geen keuze en moest op ’pauze’ drukken.”

Palen

Kate is intussen „weer mobiel.” „Maar op sneakers. Van de arts moet ik naar een orthopedische schoenwinkel. Een ’funky’ winkel.” Later plaatste de zangeres een foto van zichzelf op krukken.

De Australische songfestivalinzending gooit hoge ogen met haar act bij het nummer Zero Gravity. Om die titel kracht bij te zetten, staan Kate en haar danseressen in Tel Aviv op een hoge, zwaaiende palen. De blondine is niet de enige songfestivalkandidaat met gezondheidsproblemen. De Italiaanse zanger Mahmood kampt met een hevige keelontsteking en hoge koorts. Desondanks vertrekt hij donderdag volgens planning naar Israël.