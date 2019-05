Shawn Mendes weer in onderbroek op Instagram

Ⓒ Charles Sykes/Invision/AP

Shawn Mendes is weer vrijwel naakt te bewonderen op Instagram. De 20-jarige Canadese zanger is wederom uit de kleren gegaan voor Calvin Klein. De foto waarop hij wijdbeens, met slechts een wit onderbroekje aan zwoel in de camera kijkt, werd al bijna vijf miljoen keer geliket.