Een jaar wachten op een volgend liedje, zoals we dat bijvoorbeeld meemaakten met de Portugese zanger SALVADOR SOBRAL (29) die in 2017 het ’Eurovisie Songfestival’ won, hoeven we niet. DUNCAN LAURENCE heeft binnen een week een heel album geschreven én vol gezongen in een Zweedse studio. PRIVÉ was voor zijn vertrek naar Israël aanwezig bij zijn eerste ’mini’-concert…