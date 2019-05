Spannende dag voor zoon Wendy van Dijk

Op Instagram steekt zijn moeder hem een hart onder de riem. Wendy schrijft: „Ja Sem het zal even uitblazen worden vandaag ( en hier was je een stuk jonger) maar heel veel succes iedereen die vandaag examen moet doen. Hou vertrouwen in jezelf en zeg tegen jezelf dat je het kan!”

Ook twee zonen van Beau van Erven Dorens moeten vandaag aan de bak. „Daar gaan mijn jongens, op de eerste dag van hun eindexamen. Ik ben zo trots op ze. En ik zou ze zo graag nog even in mijn armen houden zoals vroeger, ieder in een hand. De tijd gaat te snel.”