Vrouw Pepijn Lanen in verwachting

Het stel, dat in 2015 trouwde, zijn al ouders van zoon Blake en dochter Mei Milène.

In Het Parool onthulde hij eerder dat hij niet vies was van drank en drugs, maar dat vader zijn hem goed doet. „Het maakt dat mijn prioriteiten zijn verschoven. ’s Ochtends wakker worden en me lekker voelen is nu belangrijk in mijn levenen en dat heeft met een paar factoren te maken: op tijd naar bed, niet teveel zooi eten, rustig aan met alcohol en veel sporten.”