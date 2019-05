Harry kijkt uit naar Haagse Invictus Games

„Dit heeft me echt een voorproefje gegeven”, zei Harry, die demonstraties handboogschieten en rolstoelbasketbal zag. De prins had een gouden tip voor de organisatoren. „Maak van deze spelen jullie editie. We hebben jullie gekozen met een reden, en die was niet alleen omdat ik van de kleur oranje hou.”

In een toespraak herinnerde Harry eraan dat Nederland al sinds de eerste editie in 2014 van de partij is bij de Invictus Games. „We herinneren ons allemaal de oranje zee in het publiek in Orlando, Londen, Toronto en Sydney.” Volgens de prins lieten de Nederlandse supporters zich ook altijd duidelijk horen, wat hem in het Zuiderpark applaus opleverde.

De komst van Harry naar Nederland onderstreept hoezeer de Invictus Games de prins aan het hart gaan. Maandag verwelkomde Harry zijn eerste kind met zijn vrouw Meghan. Nog geen 24 uur nadat de hertog en hertogin van Sussex hun zoon Archie aan de wereld hadden voorgesteld, stapte Harry het vliegtuig in naar ons land.

Prins Harry in gesprek met twee atleten tijdens de presentatie van de Invictu Games The Hague 2020. Ⓒ Hollandse Hoogte