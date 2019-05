Zangeres Mell Jonk: ’Het moet om míj draaien’

Mell Jonk met haar opa Piet Veerman. Ⓒ Hollandse Hoogte

Of zingen in haar genen zit? Mell Jonk, de kleindochter van Piet Veerman, merkt dat er wel wat van haar wordt verwacht. Na enkele eerdere pogingen voet aan de grond te krijgen in Nederland muziekland lijkt het met de soulband Mell & Vintage Future nu te gaan lukken. „Hier gebeurt wel iets, ja”, erkent de Volendamse met een twinkeling in haar ogen.