OnlyFans superster Riley Reid koopt huis van bijna 5 miljoen

Het enorme huis, dat in 2020 uit de grond is gestampt, komt met een erf van maar liefst 3,6 hectare. Hierop staat niet alleen haar luxe villa, maar ook een badhuis met open haard, een gastenverblijf en een oprijlaan van 140 meter. Met uitzicht op de skyline van LA, een eigen zoutwaterzwembad en spa komt het haar dan ook aan niet tekort.

Toch komt al deze luxe met een prijs. Financieel mag het haar dan voor de wind gaan, makkelijk heeft ze het allerminst. Ze zou het dan ook niemand aanraden om de seksindustrie in te gaan. Door haar keuze voor dit vak heeft ze naar eigen zeggen een giftige relatie met haar moeder en lukt het haar niet serieuze relaties aan te gaan, meldt New York Post.

Reid is overigens niet alleen razendpopulair op OnlyFans, ze is de best bekeken actrice op Pornhub, heeft miljoenen fans op Instagram en won maar liefst negen Adult Video News-awards, de Oscars van de porno.