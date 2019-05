Imagine Dragons openingsact Champions League-finale

„Het wordt een geweldige show in Madrid”, aldus zanger Dan Reynolds. Voor de vierde keer organiseert Pepsi de openingsceremonie van de Champions League-finale. Vorig jaar verzorgde Dua Lipa de show in Kiev voor het slotduel tussen Liverpool en Real Madrid.

Imagine Dragons, die eind augustus nog optrad in de Arnhemse Gelredome, haalden vorig jaar de top 40 met nummers als Bad Liar, Natural en Born to be Yours. In 2018 was de band de meest gestreamde muziekgroep op Spotify.