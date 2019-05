Ronnie Flex op bezoek bij koningin Máxima

Op Twitter spreekt Ronnie Flex van een „mooie ervaring.” De rapper schrijft: „Het was zo officieel en super chill tegelijkertijd... moest ook ff denken aan de boys met wie ik vroeger in het buurthuis rapte als zij mij nu zagen, was wel een bese moment man.. Ik heb echt iets bereikt in mijn life.”

Het hoogtepunt voor Ronnie was het moment dat Máxima naar zijn dochtertje Nori vroeg. „Uit haar zelf, zonder dat ik er iets over gezegd had. Wanneer Nori ouder is imma be like: ’ja schat de koningin kent jou’.”

Andere BN’ers die aanwezig waren bij de lunch, waren John Ewbank en Hans Dagelet.