Patricia Paay mag 93.000 euro houden

Het bedrijf dat geld terugeiste van Patricia Paay ziet af van verdere stappen. De rechtbank oordeelde eerder al dat Osuro van 83.000 euro onvoldoende had aangetoond dat het niet als gift aan Paay was bedoeld. Van 10.000 euro mocht Osuro nog bewijzen aandragen dat het om een lening ging. Daarvan ziet het bedrijf nu af, meldt de rechtbank in Breda.