Stefano Keizers doet mee aan Expeditie Robinson

„Ik kan in elk geval verklappen dat ik nog steeds leef, en dat vind ik al een hele prestatie”, vertelt Keizers over zijn deelname aan RTL Boulevard.

Eind juli werd bekend dat Expeditie Robinson komend seizoen twee keer in plaats van een keer per week op televisie is. De nieuwe reeks is vanwege de coronapandemie dichter bij huis opgenomen: in Kroatië.