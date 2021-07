Sandra Timmerman (57) overleden

Sandra werd maar 57 jaar. In ‘De Gert & Hermien Story’ werd door haar, collega’s en anderen die het gezin van nabij meemaakten uit de doeken gedaan welke prijs het showbizzpaar voor zijn successen betaalde. Drank en drugs, godsdienstwaanzin en incest richtten een hoop ellende aan en maakten van het verhaal een horror-story.

Vorige week vrijdag werd Sandra bij Oldenzaal van de weg gehaald toen zij slingerend in haar auto was gespot. Zij bleek te zijn getroffen door een hersenbloeding en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Sindsdien was zij buiten bewustzijn en was haar toestand kritiek.

Zaterdag werd een poging ondernomen haar uit haar coma te halen, wat niet lukte. Maandag zou dat opnieuw worden geprobeerd, maar haar dochter bevestigt aan PRIVÉ dat Sandra daar zondag is overleden.

Samen met haar zus SHEILA vormde Sandra enige tijd een muzikaal duo. De familieverhoudingen, ook die met haar broer, waren de laatste jaren echter ernstig verstoord. De film leverde Sandra veel reacties op en complimenten voor de bedachtzame, rustige wijze waarop zij relativerend haar indrukwekkende verhaal deed. Ook waren er plannen een reprise te maken van haar theaterprogramma ‘Circuskind’ over hetzelfde onderwerp: het turbulente leven van de familie Timmerman.