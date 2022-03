Premium Het beste van De Telegraaf

Filminterview Peter Dinklage: ’Cyrano spelen was bevrijdend’

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Titelheld Cyrano (Peter Dinklage) ziet in een nieuwe verfilming van deze toneelklassieker zijn kleine gestalte als grootste struikelblok in zijn liefde voor Roxanne (Haley Bennett). Ⓒ PR

Met Cyrano steekt regisseur Joe Wright het verhaal over Cyrano de Bergerac in een nieuw jasje. Grootste verandering: de dichtende soldaat heeft geen potsierlijk lange neus meer, maar is een poëtische ziel van gering postuur geworden. De rol van deze kleine grote man is op het lijf geschreven van Game of thrones-ster Peter Dinklage. „Cyrano spelen was bevrijdend.”