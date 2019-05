George Clooney klaar met Brits accent tweeling

Het stel reist continu tussen Los Angeles, Italië en Londen en neemt de kinderen, die in juni twee jaar worden, dan gewoon mee. Met alle accenten die ze om zich heen horen, houden ze zich vast aan de tongval van hun moeder. „Mijn vrouw is heel, heel Engels, heel Brits”, vertelt George donderdag op de bank bij The Ellen DeGeneres Show. „Onlangs zei mijn zoon ze-bra. Daar moet ik wat aan doen. Dat gaat niet gebeuren”, grapte hij.

Het moet overigens niet moeilijk zijn om het de kinderen af te leren, want ze zijn volgens de 57-jarige acteur „heel erg slim”. „Ze hebben duidelijk de hersenen van mijn vrouw gekregen”, verklaarde hij hun intelligentie. „Ze zijn nog niet eens twee jaar en kunnen nu al tot 20 tellen in het Engels en het Italiaans. Ik oefen nog steeds op het Engels.”