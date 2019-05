Miljoenen wagen zich aan Game of Thrones-taal

Dat de taal niet echt wordt gesproken, betekent niet dat het High Valyrian, dat in de serie onder meer wordt gesproken door drakenkoningin Daenerys, niet bestaat. Linguïst David J. Peterson schiep een geheel nieuwe taal, compleet met grammatica en een vocabulaire van ruim 2000 woorden. Het Dothraki, de andere taal die Peterson voor de serie creëerde, kent zelfs 4000 woorden. Speciaal voor de acteurs maakt Peterson geluidsopnamen, zodat ze weten hoe ze zijn taal moeten uitspreken.

Nu zijn niet alleen de acteurs van de serie, maar ook veel fans begonnen met het leren van de taal. In april waren al meer dan 1,2 miljoen mensen gestart met het High Valyrian. Vooral de Britten lijken bijzonder blij met het uitgebreide cursusaanbod: daar waagden zich ruim 100.000 mensen aan de onlinecursus.

Het High Valyrian is niet de eerste taal die speciaal voor een film, serie of boek is bedacht. Onder meer voor Lord of the Rings en Star Trek werden uitgebreide talen ontworpen.