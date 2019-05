Geen verder onderzoek naar ’betaste’ Diana Ross

Een woordvoerder laat aan TMZ weten dat het onderzoek naar de kwestie is gesloten. Volgens de woordvoerder deed de medewerker namelijk gewoon haar werk en wordt iedereen uitgebreid gecontroleerd om de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

De 75-jarige Ross twitterde zondag dat de dame op de luchthaven haar veel te grondig fouilleerde en dat ze zich aangerand voelde. „Ik voel haar handen nog steeds tussen m’n benen, aan de voor- en achterkant”, schreef Diana, die bijna tot tranen geroerd was. „Ze zei dat het haar baan was. Wow! Ik heb echt gemengde gevoelens. Ik zie altijd graag het goede, maar nu voel ik me niet zo goed.”