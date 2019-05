Eva Jinek en Jennifer Hoffman verkopen azijn tegen baarmoederhalskanker

Eva en Jennifer leggen als ambassadeur van de Female Cancer Foundation uit hoe de azijn kan helpen. „Met een wattenstaafje met een paar druppels normale azijn kun je de baarmoedermond aanstippen. Als het weefsel verkleurt, zijn er verdachte cellen”, vertelt Jinek aan LINDA.

Als blijkt dat er inderdaad verdachte cellen zijn heeft ze ook een simpele oplossing. „Door de baarmoedermond te laten behandelen met stikstof, sterft het weefsel af. Die cellen komen dan nooit meer terug. Ja: het klinkt als een sprookje. Maar deze methode kan levens redden”, gaat ze verder.

Female Cancer Foundation

Eva en Jennifer vinden het bizar dat deze methode niet algemeen bekend is. „Het is idioot hoe makkelijk baarmoederhalskanker te detecteren is. Soms twijfel ik zelf bijna aan het verhaal. Dan zoek ik weer even op hoe het precies werkt”, reageert Hoffman.

De opbrengsten van de fles azijn, die de vorm van een vrouwenlichaam heeft gekregen, gaat naar de Female Cancer Foundation. Deze organisatie licht buitenlandse overheden, gezondheidsinstanties en vrouwenorganisaties in over de bestrijding van baarmoederhalskanker.

"Het is gekmakend om te bedenken dat deze kankersoort nog bestaat"

In Nederland worden alle vrouwen van dertig tot en met zestig jaar opgeroepen voor een uitstrijkje van de baarmoederhals, maar in het buitenland is dat niet altijd het geval. „Daarom willen we deze kennis verspreiden in armere landen”, verklaart Eva. „Met de kennis die we hebben over baarmoederhalskanker is het gekmakend om te bedenken dat deze kankersoort nog bestaat”, vult Jennifer haar aan.