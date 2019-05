Ⓒ Millstreet Films/Martijn van Gelder

Daan Schuurmans heeft zich in de vierde reeks van Nieuwe buren een ander uiterlijk aangemeten. Van gladgeschoren tot wat opkomende gezichtsbeharing in seizoen 3, is zijn personage Peter nu te zien met een volle baard en een langere haardos. Daar kwam flink wat verf en mascara aan te pas.