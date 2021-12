Muziekwereld juicht Songfestival-keuze S10 toe: ’Ze is verder dan Duncan’

„S10 is geen Anouk, Waylon, Ilse DeLange, Trijntje Oosterhuis of welke grote naam dan ook die in het recente verleden een gooi deed naar Eurovisie-goud”, weet Telegraaf-popjournalist Bart Wijlaars. „Maar Duncan Laurence heeft laten zien dat je ook als talent voor het allerhoogste kunt gaan. Qua ontwikkeling is S10 zelfs verder dan Duncan toen hij meedeed.”

Wel is Wijlaars benieuwd naar hoe Europa zal reageren op de Nederlandstalige inzending. „Taal is niet het allerbelangrijkst, maar het zal wel voor iedereen duidelijk moeten zijn waar ze straks over zingt. Ik een serieuze inzending, geen feestnummer.”

Visitekaartje

Muziekjournalist Stefan Raatgever zegt op Twitter: „Wat een verrassende, gedurfde, maar vooral geweldige keuze voor het Songfestival. Vooruitstrevend en talentvol, dat is een mooi visitekaartje. Voor het eerst hiphop namens Nederland. Of bedenkt S10 wat anders?”

Ook 3FM-dj Frank van der Lende is ook enthousiast. „Vet, 3FM-talent S10 naar het Songfestival!”, schrijft hij met een verwijzing naar het feit dat de zangeres eerder als aanstormend talent was aangemerkt door zijn station. „Dit vind ik nou echt cool: S10 naar het Eurovisie Songfestival namens Nederland”, zegt popjournalist Menno Pot.

Topidee

Ook op de Instagrampagina van S10 regent het enthousiaste reacties. „Trots op je meisje”, zegt zangeres Bente. Ook Roxeanne Hazes is gelukkig met de keuze. „Ja! Wat een topidee”, reageert ze onder de post waarin S10 haar deelname bekendmaakt. „S10 the Queen!”, schrijft 3FM-dj Wijnand Speelman. Collega’s als Ali B en Ronnie Flex laten weten blij te zijn met de keuze voor S10.

Stien den Hollander (21), zoals S10 echt heet, vertegenwoordigt Nederland in mei 2022 op het Eurovisie Songfestival in Turijn. Met welk liedje dat zal zijn wordt op een later moment bekendgemaakt.

