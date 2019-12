Lee Towers uitgenodigd op verjaardag Fred van Leer

„Als je aan Rotterdam denkt dan denk je toch aan Lee”, motiveert Fred de uitnodiging voor de zanger. „En als je aan Lee denkt, denk je toch aan Ahoy? Nou dus precies dat gaat er gebeuren. Ik ben supertrots dat Lee op mijn feest komt optreden.” Volgens Fred is Lee een levende legende die zeker niet mag ontbreken. „Eén ding weet ik zeker, die avond walk ik niet alone...”

Met zijn eigen show in Ahoy, wat een groot spektakel moet worden, komt een droom uit voor Fred. Fred & Friends belooft een ’heerlijke, hysterische avond vol met te gekke liveoptredens, dansspektakel, toeters en bellen’ te worden. Lee is de vijfde gastartiest van Fred, en zeker niet de laatste. De komende maanden worden nog meer namen toegevoegd aan het rijtje, waar ook Glennis Grace en Mart Hoogkamer al in staan.