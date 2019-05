Ellen DeGeneres nog lang niet met pensioen

„Ik hoop dat ik weet wanneer. Misschien als mensen genoeg van me hebben, ik denk dat ik dat wel kan aanvoelen”, vertelt de 61-jarige Ellen. „Mensen worden op een gegeven moment moe van mensen, vooral in deze tijd.”

In 2003 presenteerde de comédienne haar eerste aflevering van The Ellen DeGeneres Show. De dagelijkse talkshow trekt gemiddeld 4,2 miljoen kijkers per aflevering in de Verenigde Staten, een hoog aantal voor een middagprogramma. In Nederland was de serie te zien op RTL.