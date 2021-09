Baccara-zangeres Maria Mendiola (69) van hit Yes Sir, I can Boogie overleden

„Hoe moeilijk is het voor mij om dit te publiceren... Mijn lieve Maria, een fantastische artiest maar boven alles mijn vriendin, heeft ons vandaag verlaten”, schrijft Sevilla. „Ik kan je alleen maar bedanken voor alle liefde die ik van je heb mogen ontvangen en je zeggen wat ik in het leven al zo vaak had kunnen zeggen: ik hou van je.”

De twee zangeressen scoorden met hun eerste single Yes Sir, I Can Boogie in 1977 een enorme hit. Ze verkochten meer dan 16 miljoen platen, een waar record voor meidengroepen in die tijd. Ook hun tweede single Sorry, I’m a Lady werd in 1978 een hit. Datzelfde jaar vertegenwoordigden ze Luxemburg op het Eurovisie Songfestival en bereikten ze met Parlez-Vous Français? de zevende plaats.

Hun hit Yes Sir, I can Boogie werd deze zomer opnieuw populair, nadat Schotland het op het EK adopteerde als het ’onofficiële volkslied van Schotland’. Dat ontroerde Mendiola, liet ze toen weten. „Ik had nooit gedacht dat ik weer in de hitlijsten zou staan. Ik ben niet meer zo jong, maar het laat zien dat ’I can still boogie’.”