Erik Mouthaan zwaar gefrustreerd door songfestival

„Misschien dat al die honderden entertainment journalisten in Tel Aviv een keer de beveiligde zone uit kunnen”, schrijft Mouthaan gefrustreerd op Twitter. „Verhaal maken over de raketaanvallen op Israel, de bombardementen op Gaza, de situatie in de bezette gebieden, de boycott beweging richting het songfestival”, oppert hij.

„Maar nee, blijf ons vooral vertellen hoe je met ’tranen in de ogen’ naar een nietszeggend liedje uit Zweden of Albanie aan het luisteren bent. Jezus zeg”, gaat hij verder. De journalist krijgt niet veel steun. „Waarom zou je een leuk liedjesfestijn door zoiets laten beïnvloeden? Toen het Songfestival in 2017 in Oekraïne werd georganiseerd werd er toch ook geen aandacht besteed aan de oorlog in het oosten van dat land?”, vraagt iemand zich af. „Ja en dat was ook bizar”, reageert Mouthaan.

Erik krijgt bakken kritiek over zich heen, maar dat weerhoudt hem er niet van zijn mening verder te verduidelijken. Hij begrijpt simpelweg niet dat tal van journalisten die kant op worden gestuurd maar niemand verslag doet van de raketaanvallen. „Terwijl wel hele teams naar Tel Aviv gaan om te schrijven over jurken en keelontstekingen.”