Titanic-regisseur James Cameron is record kwijt

„Een ijsberg deed de echte Titanic zinken. Mijn Titanic zonk door The Avengers”, schrijft Cameron op Twitter. Titanic, uitgebracht in 1997, bracht ruim 1,9 miljard euro op, tegen ruim 2 miljard voor The Avengers: Endgame.

De kans bestaat dat Cameron binnenkort opnieuw van zich moet laten horen. Op dit moment geldt Avatar, uit 2009 en ook geregisseerd door Cameron, met ruim 2,47 miljard euro als film met de hoogste opbrengst. The Avengers: Endgame draait pas sinds 24 april in de bioscopen, dus ook dat record is niet veilig.

Cameron, 64, ziet er echter het positieve van in. Niet alleen voor de makers van The Avengers is de hoge opbrengst van hun film goed nieuws, maar voor de hele filmbranche. „Jullie laten zien dat de filmindustrie niet alleen springlevend is, maar groter dan ooit tevoren!”, schrijft de regisseur.