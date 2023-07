Jenna Ortega (20) is op één na jongste actrice met Emmy-nominatie ooit

Ortega brak het afgelopen jaar door met haar rol als Wednesday Addams in de serie, die deels werd gemaakt door regisseur Tim Burton. De serie vertelt hoe het de tegendraadse gothic tiener afgaat op de middelbare school.

Als de actrice de prijs wint, dan wordt zij de jongste winnares in de categorie beste actrice ooit. Op dit moment staat dat record nog op naam van actrice America Ferrera, die in 2007 als 23-jarige het beeldje won voor haar hoofdrol in de satirische komedie Ugly Betty.

Drama

De uitreiking van de Emmy’s is op 18 september. De meeste nominaties in de categorie drama gingen naar Succession, The white lotus en The last of us.

Succession heeft 27 nominaties in de wacht gesleept. De serie maakt kans op de belangrijkste beeldjes, waaronder beste drama en beste hoofdrolspelers: Brian Cox, Jeremy Strong en Kieran Culkin. The white lotus scoorde vooral bij de nominaties voor de acteursprijzen. Onder anderen Jennifer Coolidge en Aubrey Plaza maken kans op een beeldje voor hun rollen in de bejubelde tweede reeks.

In de categorie beste komedie kreeg Apple TV+-komedie Ted Lasso de meeste nominaties.

Postuum

Acteur Ray Liotta krijgt postuum een Emmy-nominatie. De acteur, die in mei 2022 overleed, maakt kans op een beeldje voor zijn rol in de Apple TV+-serie Black bird. Het gebeurt niet vaak dat acteurs postuum een nominatie krijgen. Eerder gebeurde dit onder anderen met Chadwick Boseman, Carrie Fisher, Audrey Hepburn en Fred Willard.