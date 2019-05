Monique Westenberg: ’Mijn hart werd verscheurd’

Het is alweer een jaar geleden dat Monique Westenberg afscheid moest nemen van haar hond Dunya. Het gemis van haar trouwe vriend en het verdriet is nog altijd aanwezig. „Doenie! Vandaag 1 jaar zonder jou. Mijn hart werd verscheurd en zal nooit meer hetzelfde zijn. Jij was mijn meisje, mijn wereld, mijn veiligheid. Ik mis je zó, mijn lievelingsziel!”, schrijft ze op Instagram.

Na de dood van Dunya, maakte ze een kinderboekje over haar trouwe vriend. Dunya, een hemels hondenleven, gaat naar eigen zeggen echt over haarzelf en haar geliefde hond. Omdat ze niet wilde dat het verhaal zou eindigen bij het afscheid, besloot ze van daaruit verder te gaan en hem toe te laten kijken vanuit de hemel. Het kinderboek blijkt een groot succes en stond in de eerste week na de release meteen in de top tien van de Bestseller 60.