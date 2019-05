Nicholas Hoult deed auditie voor Jon Snow

„Ik herinner het me nog goed omdat ik Clash of The Titans aan het filmen was op dat moment, dus ik had lange haarextensies”, blikt de 29-jarige X-Men-acteur terug. „Ze gaven me een staart en hele vlekkerige zelfbruiner. Ik herinner me dat ik dacht: ’dit is waarschijnlijk niet waar ze op hoopten’ en dat was overduidelijk ook zo.”

Nicholas heeft wel gezien hoe Kit Harington het er als Jon Snow van afbrengt, maar stopte wel met kijken na het eerste seizoen. „Ik wacht tot ik een paar dagen met griep in bed lig zodat ik de serie kan bingen.”