Billie Eilish kan moeilijk wennen aan succes

„Het is als een merk waar ik eigenaar van ben en de rechten van bezit, het is totaal andere koek. Het is een heel bizar gevoel”, legt de zangeres uit. Billie kwam met haar debuut in maart in meer dan twintig landen binnen op de eerste plek. Ze is de jongste vrouw ooit die bovenaan de Britse hitlijst stond en wordt maandelijks door meer dan 45 miljoen mensen gestreamd op Spotify. „Het zijn goede tijden voor mij.”

De zangeres probeert zoveel mogelijk te genieten en in het moment te leven. Van stilstaan bij de toekomst „moet ik kotsen”, zegt ze. „Ik ben hier vandaag en morgen doe ik wat ik morgen doe. De dingen die ik op dit moment in mijn leven moet doen zijn heel groots en belangrijk en zijn aan mij om over te beslissen. Er is genoeg om over na te denken.”