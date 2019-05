Anne Hathaway ’verward’ door Walk of Fame-ster

De 36-jarige Anne kan zich nog goed herinneren dat ze zelf als aspirerend actrice over de Walk of Fame liep om naar de sterren te kijken. Nu, als bekend actrice, is dat wel anders. „Nu zijn er ook veel goede restaurants hier in de buurt en dan ben je daar en kijk je op en is het van: hé, Scarlett Johansson, alles lekker?”

Dat de actrice, die in 2001 haar eerste filmrol had, al zolang meedraait komt volgens haar door het ontmoeten van de juiste mensen op het juiste moment. Voor Anne was dat de regisseur van de film Rachel Getting Married, waar ze in 2008 in speelde. „Dat was Jonathan Demme die me op de schouder tikte en zei: jij hebt iets, ik geloof in jou en sta achter je. Er is een voor en een na dat moment in mijn leven.”