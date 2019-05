Zo leeft de oudste zoon van Michael Jackson

De 22-jarige Prince pronkt in tegenstelling tot veel andere rijke jongeren op geen enkele manier met zijn enorme fortuin. Sterker nog, hij lijkt zijn geld niet eens te gebruiken. Michael Jr. verschijnt zelden op de rode loper, wordt eigenlijk nooit in clubs gespot en ook op sociale media is geen spoor van zijn rijkdom te vinden. Hij leeft een doodnormaal leven.

„Prince gaat door het leven als Michael, of zelfs als Mike. Hij leeft onder de radar in het Westen van Los Angeles”, vertelt een vriend van de familie Jackson exclusief aan HollywoodLife. „Als je hem zou ontmoeten en niet weet wie hij is, zou je nooit kunnen raden dat hij een rijk kind van een beroemdheid is. Hij staat met beide benen op de grond, draagt geen dure kleding en geeft zijn geld niet zomaar uit.”

"Hij is de beste honden-papa"

Toch heeft Prince wel een hobby waar hij maar wat graag zijn geld aan uitgeeft. „Hij is gek op Harley Davidson motoren, hij heeft er een paar. Dat is het enige waar hij zich aan overgeeft. Hij rijdt elke dag op z’n Harley, als het weer dat toelaat. Zijn motoren en zijn twee honden zijn waarschijnlijk zijn grootste passies in het leven. Hij is de beste honden-papa. Het is heel lief om te zien hoeveel hij van die dieren houdt.”

Sinds 2016 zit Michael Jr. op de Loyola Marymount University. Daar heeft hij ook zijn huidige vriendin ontmoet. „Hij heeft een hele serieuze relatie en hij houdt enorm veel van zijn vriendin. Ze zijn nu een paar jaar samen, maar hij houdt haar identiteit liever privé. Hij beschermt haar.”

Ook wat zijn sociale leven betreft let hij goed op met wie hij om gaat. Hij is zich er heel erg van bewust dat er mensen zijn die misbruik van hem willen maken. „Hij heeft vrienden, maar hij houdt het clubje klein. De mensen die het meest dichtbij hem staan, zijn familie.”