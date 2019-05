Chantal twerkt erop los

Iedere week weer schrijft twitterend Nederland mee als zij naar het programma Chantal Komt Werken kijken. Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun berichten lezen, geven zij hun post de hashtag #chantalkomtwerken mee. Heel duidelijk zou je denken. Toch blijkt niets minder het geval.

„Men vroeg zich hierbij af: Chantal kom twerken?!?”, zo staat te lezen in een video die Chantal op Instagram plaatste na afloop van de laatste aflevring van het seizoen. „Als dank voor het kijken ging Chantal deze uitdaging aan. Geniet van de volgende, doch ietwat schokkende beelden...” Waarna te zien is hoe Chantal in een hotpants en netkousen leert twerken.

Makkelijk lijkt ze het in elk geval niet te vinden, maar des te grappiger is het voor haar volgers. De presentatrice wordt dan ook overladen met complimenten.