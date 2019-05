Diddy huilt in interview om overleden ex

„Ik weet niet wat ik moet doen”, zegt de 49-jarige Diddy, die met Kim drie kinderen heeft, snikkend. „Ik kom er wel uit. Het doet gewoon zoveel pijn. Ik weet dat mensen de goede dingen willen horen, maar het doet pijn. Daar kun je niet omheen.”

De rapper raakte tijdens het interview zo geëmotioneerd dat hij niet wist of hij wel verder kon gaan, toch vond hij het belangrijk zijn verhaal te doen. Vooral omdat de editie van het tijdschrift in het teken staat van moeders. „Ik wilde dit doen om iedereen te laten weten hoe bijzonder moeders zijn en ik denk niet dat iemand begrijpt hoe moeilijk het is om een zwarte moeder te zijn.”

Diddy zal zondag dan ook stilstaan bij Moederdag met zijn kinderen. „We gaan zeker alle moeders vieren”, zegt hij. Hoewel de rapper gelooft dat tijd alle wonden heelt, denkt hij dat dat niet het geval is als je je moeder kwijtraakt. „En dat is niet iets negatiefs. Wij mensen hebben wonden nodig en we hebben iets nodig dat ons af en toe steekt.”