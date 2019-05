Bibi en Waylon in tranen door afscheid

„Voor het eerst zonder m’n baby naar het buitenland. Dat werd even huiliehuilie... maar wat een toffe trip was dit!”, schrijft Bibi bij een teaser op Instagram. In haar nieuwste video op YouTube vertelt Bibi dat het haar eerste reis gaat zijn zonder de kleine Teddy.

Hoewel Bibi maar vier dagen weg zal zijn, valt haar vertrek bijzonder zwaar bij het koppel. Zowel de vlogster als Waylon zijn in tranen. Flink wat knuffels, kusjes en tranen later is het dan echt tijd om te vertrekken. De 23 weken jonge Teddy heeft geen idee van wat er allemaal gebeurt. „Doei mam! Stel je niet zo aan, gek!”, ondertitelt Bibi het gebrabbel van de baby.

De kleine Teddy is donderdagavond een stuk minder vrolijk. „Over bad motherfuckers gesproken... #zeheefthetnietvaneenvreemde#zovaderzodochter #tochiszedeliefste”, schrijft papa Waylon bij een foto waarop de kleine megaboos in de camera kijkt.

