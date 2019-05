Conan O’Brien schikt om ’gestolen’ grappen

De blogger stapte in 2015 naar de rechter omdat volgens hem Conan en zijn schrijversteam grappen van zijn blog hadden gestolen en gebruikt in zijn talkshow. De presentator ontkende dit destijds gelijk. Volgens Conan en zijn team van advocaten waren de grappen zo algemeen en gingen ze over recente gebeurtenissen dat ze niet auteursrechtelijk beschermd kunnen worden.

De presentator schrijft donderdag in een column voor Variety dat hij heeft geschikt om verdere juridische rompslomp te voorkomen. „Ik sta achter alle woorden, maar ik besloot om af te zien van een potentiële komische en dure rechtszaak over vijf grappen die er niet meer toe doen. Vier jaar en eindeloze juridische facturen zijn wel genoeg.”

Conan wil wel nog even de eerlijkheid en integriteit van zijn schrijvers benadrukken. „Zoals ik een paar jaar geleden al schreef: geen nalatenschap is zo belangrijk als eerlijkheid”, zegt hij. „Natuurlijk claimt William Shakespeare nu dat hij dit in 1603 al heeft getwitterd, maar die eikel kan het opnemen met mijn advocaten.”