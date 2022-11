Epke Zonderland opnieuw vader geworden: ’We zijn ontzettend blij’

Premium Sport

Het nieuwe leven van wereldster Eva de Goede

Ze is nog altijd hockeyster, Eva de Goede (33), en nog steeds van wereldklasse. Maar stilaan is haar leven een nieuwe fase ingegaan. De drievoudig olympisch kampioene zette haar interlandloopbaan na een loodzwaar jaar on hold, nam aan het Johan Cruyff Institute plaats in de schoolbanken en stapt in ...