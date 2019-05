’Baby Kim en Kanye kan elk moment komen’

Bronnen van de entertainmentsite melden dat Kanye en Kim donderdagavond naar het ziekenhuis zijn gekomen om bij de geboorte van hun zoon te zijn. Het is het tweede kind van het echtpaar dat via een surrogaatmoeder wordt geboren. Bij haar eerste twee zwangerschappen kreeg Kim te maken met complicaties, waardoor het haar werd afgeraden zelf nog kinderen te dragen.

Kim en Kanye zijn al ouders van dochters North (5) en Chicago (zestien maanden) en zoon Saint (3). De twee hadden het geslacht van hun vierde telg eigenlijk geheim wilde houden, maar North was iets te loslippig op het schoolplein, zo vertelde Kim eerder in de realityserie van de familie, Keeping Up With The Kardashians.