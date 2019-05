Omstreden comedian Freddie Starr overleden

De comedian werd begin jaren zeventig bekend toen hij meedeed aan de talentenjacht Opportunity Knocks. Hij kreeg daarna zijn eigen programma’s, onder meer Freddie Starr (1993), The Freddie Starr Show (1996) en An Audience with Freddie Starr (1996). Daarnaast was hij de zanger van de band The Midniters. Starr deed in 2011 mee aan de Britse realityshow I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!.

Een jaar later – tijdens Operation Yewtree, waarin vermeend kindermisbruik van onder anderen BBC-presentator Jimmy Savile werd onderzocht – werd de komiek gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik. Starr heeft de beschuldigingen altijd ontkend, maar vertelde later in een interview dat hij ’suicidaal’ was geworden door de aantijgingen.

De Brit stond bekend om zijn excentrieke optredens en parodieën. In 1986 verscheen in de Britse krant The Sun het verhaal dat hij de hamster van een vrouw op een broodje had opgegeten. Later bekende Starr dat zijn manager dat verhaal had verzonnen.

