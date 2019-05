Revival 90210 wordt opgedragen aan Luke Perry

„We willen er zeker bij stilstaan, maar we willen het niet gebruiken om de show succesvoller te maken”, aldus de actrice, die in Beverly Hills 90210 de studiebol Andrea Zuckerman speelde. „Dat had Luke denk ik ook niet zo gewild. En bovendien willen we het erg respectvol aanpakken.”

Perry overleed begin maart op 52-jarige leeftijd aan een beroerte. Hij zou geen vast onderdeel uitmaken van de op handen zijnde revival, maar de producenten hoopten voor zijn dood dat ze de acteur konden strikken voor een gastoptreden. Tijdens de voorbereidingen van het nieuwe programma is hun oud-collega nog vaak onderdeel van gesprek bij de cast, vertelt Carteris aan Us Weekly. „We houden van Luke en het is heel moeilijk. Het is zoiets verdrietigs. We zullen de show aan hem opdragen.”

Gabrielle Carteris Ⓒ Hollandse Hoogte

Naast Gabrielle hebben ook Shannen Doherty, Jennie Garth, Brian Austin Green, Jason Priestley, Tori Spelling en Ian Ziering getekend voor BH90210. Daarin spelen ze fictieve versies van zichzelf die proberen een reboot van Beverly Hills 90210 van de grond te krijgen.