Gouden Televizier-Ring Meilandjes belandde in de wasmachine

„Dat was mijn schuld”, bekende Martien donderdagochtend in Koffietijd. Het was huishoudster Nadège die de ring in zijn broekzak vond.

Ook dit jaar maakt Martien kans op een prijs tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. De ex-kasteelheer is namelijk genomineerd voor de Televizier-Ster Talent. „We vonden het vorig jaar al heel speciaal omdat we toen helemaal geen bekende familie waren”, vertelt de realityster over zijn nominatie. „En nu dit jaar ook weer, tussen twee hele jonge mensen. En dan zit ik er tussenin met dat oude hoofd.”