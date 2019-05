Sybrand Niessen scoort met Droomhuis gezocht

Sybrand Niessen (midden) in Zweden met twee kandidaten van Droomhuis gezocht. Ⓒ MAX

Omroep Max heeft met Droomhuis gezocht een kijkcijferhit in handen. Het programma, waarin Sybrand Niessen Nederlanders in het buitenland helpt hun droomhuis te vinden, was donderdagavond, na het NOS Journaal, de best bekeken uitzending van de Nederlandse televisie.