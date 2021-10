Hélène Hendriks presenteert wekelijks voetbalprogramma

Voetbal

Na aanvankelijk grote schrik broer PSV’er Mario Götze weer uit ziekenhuis

Kaiserslautern-speler Felix Götze, de broer van PSV’er Mario Götze, is uit het ziekenhuis ontslagen. De schrik was groot maandagavond toen hij in het ziekenhuis terecht kwam met een hoofdblessure. In augustus belandde Felix Götze al op de intensive care na een schedelbasisfractuur.