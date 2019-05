Arrestatie voor moord op Hawaii 5-0-regisseur in 1985

De verdachte werd opgespoord nadat vorig jaar bewijsmateriaal dat was verzameld op de plaats delict, opnieuw werd onderzocht. In 2006 gebeurde dat ook al eens, maar toen zonder resultaat. Deze keer leidden de bewijsstukken naar Edwin Hiatt. Deadline schrijft dat bronnen binnen de politie donderdag verklaarden dat Hiatt de moord heeft bekend.

Crane werkte als regisseur aan talloze televisieseries, waaronder Mission Impossible, CHiPs, The Incredible Hulk, Hawaii Five-0 en Wonder Woman. Daarnaast was hij een succesvol bridgespeler; in 1978 won hij het wereldkampioenschap in die denksport.