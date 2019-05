Duncan Laurence nog niet op 1

De overleden Zweedse dj blijft daarmee de Nederlandse songfestivalkandidaat Duncan Laurence ruim voor. Zijn lied Arcade stijgt wel twee plaatsjes, naar de derde plek. Op de tweede plek staat nog steeds Don’t Call Me Up, de hit van sensatie Mabel.

Arcade is, qua succes in de Top 40, wel inmiddels een van de drie best scorende Nederlandse songfestivalinzendingen uit de geschiedenis. Birds van Anouk en Ik zie een ster van Mouth & MacNeal staan echter ongenaakbaar op de eerste en tweede plek in dit lijstje.