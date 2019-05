Tijdens het maken van zijn voorstelling Mijn vader was poppenspeler over zijn eigen pa Jan kwam Servaes Nelissen erachter dat het voor hem geen optie was om niet meer te spelen. „Ook al worstel ik regelmatig met mijn creativiteit, niet meer spelen is de dood”, vertelde de theatermaker destijds.

Het eerste deel van zijn nieuwe tragikomische drieluik Beefteefjes maakte hij onder meer op basis van gesprekken over twijfel, inspiratie, maakangst en eenzaamheid met zijn buurman, de kunstschilder Willem Koevoet die al jaren geen kwast meer heeft aangeraakt.

Koevoets adagium dat kunst open en vrij van vooroordelen en verklaringen moet zijn, vormt de leidraad voor Nelissens voorstelling. In het nagenoeg tekstloze en associatieve middendeel duikt Servaes (met dank aan de kringloopwinkel) nog eens in zijn eigen zwarte kunstenaarsziel, terwijl we in het derde deel dierentolk en hondenpsycholoog Renate Schoep aan het werk zien die seminars geeft over depressies bij honden.

13 mei t/m 18 augustus, diverse theaters en festivals