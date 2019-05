Mokum mooi verbeeld in foto’s en tekeningen

Al meer dan honderd jaar verzamelt het Stadsarchief van onze hoofdstad eigentijdse fotografie en tekeningen, onder meer door elk jaar een officiële stadstekenaar te benoemen. Zo is een unieke beeldverzameling ontstaan waarin wordt gedocumenteerd wat er in de stad gebeurt en verandert.

Op de tentoonstelling Stad in zicht wordt duidelijk hoe fotografen en tekenaars naar Amsterdam kijken. De bezoeker wordt uitgedaagd om het werk van de tekenaars te vergelijken met dat van de fotografen; wat zijn verschillen en overeenkomsten in de manier van kijken naar en verbeelden van het leven in de stad?

Een van de deelnemende tekenaars is Ina van Zyl (1971). Toen zij uit Zuid-Afrika in Nederland aankwam, verbaasde zij zich over de ingeperkte natuur, de geknotte en letterlijk aan banden gelegde bomen en over de gevederde bewoners ervan. In een audiotour bij de tentoonstelling vertelt Van Zyl meer over de duiven en bomen van Amsterdam.

t/m 8 september, Stadsarchief Amsterdam